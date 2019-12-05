المرور تنوه عن قطع طريق رئيسي في بغداد لمدة 25 يوما

اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، انه سيتم قطع طريق رئيسي في بغداد لمدة 25 يوما. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سيتم قطع نفق جسر الشعب بأتجاه جزيرة بغداد السياحية لمدة خمسة وعشرين". واضافت ان "القطع سيكون ابتداء من يوم غد الجمعة الموافق السادس من كانون الاول الحالي"، عازية السبب الى "اجراء اعمال صيانة".



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