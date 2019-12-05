إعلام أمريكي: إيران نقلت صواريخ باليستية إلى مستودعات سرية في العراق

افادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إيران نقلت عددا من صواريخها الباليستية قصيرة المدى إلى مستودعات سرية في الأراضي العراقية.
وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتبرون أن هذه الصواريخ تشكل تهديدا لحلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية، وقد تعرض القوات الأمريكية للخطر.
بدورها، نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصادر من نفس المؤسسات، أن المخابرات الأمريكية والعسكرية سجلت حركة نقل الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من إيران إلى العراق، مشيرة أيضا إلى قلق الولايات المتحدة إزاء إمكانية إيصال هذه الصواريخ إلى المناطق التي قد يستخدمها المسلحون المدعومون إيرانيا ضد القوات الأمريكية.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المسلحين قد كثفوا في الشهر الماضي هجماتهم على مواقع للقوات الأمريكية في العراق باستخدام صواريخ أكبر حجما من ذي قبل.
مع ذلك، تشير "سي إن إن" إلى أن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين قد صرحوا مؤخرا بأنهم لا يعتقدون أن طهران يمكن أن تشن حربا على الولايات المتحدة.
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