مجلس مكافحة الفساد يعلن عن قرب صدور احكام في ثمانية الاف ملف فساد

أﻧﺠﺰ المجلس اﻻﻋﻠﻰ لمكافحة اﻟﻔﺴﺎد، ثمانية آﻻف ﻣﻠﻒ ﻓﺴﺎد ﻣﻦ بين 21 اﻟﻔﴼ، ﻓﻲ حين أﻛﺪ المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ المكتب اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ أﻧﻪ "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﻄﻮات ﺟﺎدة وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ وﻓﺘﺢ الملفات واﺗﺨﺎذ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻖ المتهمين. وقال اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح، أﻧﻪ "ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ المحكمة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ لمكافحة اﻟﻔﺴﺎد، ﺷﻜﻠﺖ المحكمة ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، وأﺻﺪرت ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﺑﺪورﻫﺎ أواﻣﺮ ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻗﺒﺾ واﺳﺘﻘﺪام وﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ وﺣﺠﺰ أﻣﻮال، ﻛﻤﺎ ﺻﺪرت أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻻﺣﻘﴼ ﺑﺤﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ المسؤولين السابقين والحاليين". اﻟﻌﻀﻮ المراقب ﻓﻲ المجلس الاعلى لمكافحة اﻟﻔﺴﺎد ﺳﻌﻴﺪ ياسين ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎل ﻟ "اﻟﺼﺒﺎح"، إن "ﻫﻨﺎك 21 أﻟﻒ ﻣﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺨﺺ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد، وﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﺄن إﻧﻬﺎء 8 آﻻف ﻣﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء واﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم، ﻟﺘﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم"، مشيرا الى ان "ﻫﻨﺎك 4 آﻻف ﻣﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء". Advertisements وتابع ان "ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ الملفات اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ وزراء أو مسؤولين ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ". ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، بين ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺟﻮاد ﺣﻤﺪان اﻟﺴﺎﻋﺪي "ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ لمتابعة ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد الموجودة ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ"، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن "المرحلة المقبلة ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻛﺸﻒ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮا ﺟﺰاءﻫﻢ اﻟﻌﺎدل".



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