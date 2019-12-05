جيمي كارتر يخرج من المستشفى بعد معالجة التهاب في المسالك البولية

خرج الرئيس الأميركي الأسبق ​جيمي كارتر​ من المستشفى، بحسب ما أعلن مكتبه، بعدما كان أُدخل لمعالجة التهاب في المسالك البولية في فصل جديد من الأزمات الصحية التي يعاني منها السيد التاسع والثلاثون للبيت الأبيض البالغ 95 عاما.

وأعلن مركز كارتر أن الرئيس الديمقراطي الأسبق خرج من "مركز فيبي سامتر الطبي" في أميركاس في ​ولاية جورجيا​ بعد معالجة التهاب في المسالك البولية.

وكان كارتر قد خضع في الآونة الأخيرة ل​جراحة​ لتخفيف الضغط في دماغه بعد سقوطه مرات عدة.

وقالت المتحدثة باسم مركز كارتر ديانا كونغيليو في بيان إن كارتر يحتاج إلى مزيد من الراحة وهو يتطلّع إلى التعافي في منزله في جورجيا. وأضافت أن كارتر وزوجته يعايدان الجميع.

وتولى كارتر الرئاسة لولاية واحدة من العام 1977 وحتى العام 1981، وهو الأطول عمرا بين الرؤساء في تاريخ ​الولايات المتحدة​.