نتانياهو: الاحتجاجات في إيران والعراق ولبنان فرصة كبيرة واتفقنا مع ترامب على استغلالها

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​ الى أن "الاحتجاجات في العراق و​لبنان​ و​إيران​ تعطي فرصة كبيرة لتعزيز الضغط على ​النظام الإيراني​"، لافتا الى انه "اتفقنا مع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ووزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ على استغلال هذه الاحتجاجات لتعزيز الضغط على ​السلطات الإيرانية​".

وفي تصريح له، شدد نتانياهو على "ضرورة تكثيف الضغط على ​ايران​، والمظاهرات نفسها تمثل أرضية خصبة لإضعافها"، مؤكدا انه يواصل ​الاتصالات​ الدورية مع ترامب، مضيفا:"يوجد بيننا تنسيق استخباراتي وعملياتي، هو قرر تطبيقه، بما في ذلك فرض العقوبات والانسحاب من الصفقة النووية".