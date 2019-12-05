نتانياهو: الاحتجاجات في إيران والعراق ولبنان فرصة كبيرة واتفقنا مع ترامب على استغلالها

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو الى أن "الاحتجاجات في العراق ولبنان وإيران تعطي فرصة كبيرة لتعزيز الضغط على النظام الإيراني"، لافتا الى انه "اتفقنا مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو على استغلال هذه الاحتجاجات لتعزيز الضغط على السلطات الإيرانية".
وفي تصريح له، شدد نتانياهو على "ضرورة تكثيف الضغط على ايران، والمظاهرات نفسها تمثل أرضية خصبة لإضعافها"، مؤكدا انه يواصل الاتصالات الدورية مع ترامب، مضيفا:"يوجد بيننا تنسيق استخباراتي وعملياتي، هو قرر تطبيقه، بما في ذلك فرض العقوبات والانسحاب من الصفقة النووية".
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