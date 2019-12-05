اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في إحصاء لجريدة "النهار" اليوم تقول أن ​القطاع الخاص​ خسر 160 ألف وظيفة"، متسائلا "من المسؤول عن هذه المذبحة؟ وإذا إستمرت الأمور هكذا ستأكل الناس بعضها لا تستغربوا ما زلنا في بداية الكارثة إنتهت حياة اللبنانيين التي كانت قبل 17 تشرين ودخلنا حياة جديدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: إنتهت حياة اللبنانيين التي كانت قبل 17 تشرين ودخلنا حياة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.