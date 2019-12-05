ضاهر: تخفيض الفوائد في البنوك هي الخطوة الأولى على طريق الإصلاح المالي

اشار النائب ميشال ضاهر في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد تعرضي للانتقادات من بعض المحللين الاقتصادين عند مطالبتي وبإصرار تخفيض الفوائد في البنوك لوقف تدهور العجلة الاقتصادية والسوق العقاري ها هو حاكم ​مصرف لبنان​ بالتفاهم مع ​جمعية المصارف​ يصدر التعاميم بذلك وهذه هي الخطوة الأولى على طريق الإصلاح المالي بعد الـ "capital control" المقنع".

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