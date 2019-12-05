حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم

اشارت ​غرفة التحكم المروري​ الى ان جميع الطرقات في ​البقاع​ سالكة باستثناء ​طريق المصنع​ ومفرق شويت ​عاليه​ بالاتجاهين. ولفتت الى ان الطرقات المقطوعة ضمن ​الشمال​ هي ​ساحة النور​ واتوستراد ​المحمرة​. واشارت الى انه تم قطع جزئي للسير على تقاطع برج الغزال ​بيروت​. وافادت بأن طريق صيدا بيروت سالكة. ولفتت معلومات لـ"النشرة" الى قطع طريق البحصاص- ضهر العين عند مستديرة الهيكلية.

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