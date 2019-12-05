محتجون أقفلوا مصلحة تسجيل السيارات والآليات في النبطية

أقفل محتجون صباح اليوم، البوابة الرئيسية ل​مصلحة تسجيل السيارات​ والآليات في ​النبطية​ (النافعة)، مطالبين "بمحاسبة ناهبي ​المال​ العام".

ورفع المحتجون ​العلم اللبناني​ على بوابة المدخل التي اقفلوها وسمحوا فقط للموظفين بالدخول الى مكاتبهم، كما بثوا الأناشيد الحماسية من مكبرات للصوت وضعت في المكان مرددين الهتافات.

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