محتجون أقفلوا مصلحة تسجيل السيارات والآليات في النبطية

أقفل محتجون صباح اليوم، البوابة الرئيسية لمصلحة تسجيل السيارات والآليات في النبطية (النافعة)، مطالبين "بمحاسبة ناهبي المال العام".
ورفع المحتجون العلم اللبناني على بوابة المدخل التي اقفلوها وسمحوا فقط للموظفين بالدخول الى مكاتبهم، كما بثوا الأناشيد الحماسية من مكبرات للصوت وضعت في المكان مرددين الهتافات.
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