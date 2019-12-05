قتيلان في إطلاق النار في قاعدة بيرل هاربر









اسماء السيد - لوس انجليس: قتل عنصر في البحرية الأميركية شخصين بالرصاص وأصاب ثالثا بجروح الاربعاء في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربر في هاواي، قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما أعلن مسؤول.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن القتيلين والجريح موظفون مدنيون بوزارة الدفاع الاميركية. وأضاف أن الجريح نقل للمستشفى ووضعه "مستقر".

وأفادت القاعدة في بيان بأن "قوات الأمن استجابت لإطلاق نار في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربر".

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وذكرت أن الحادثة وقعت نحو الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وقد تسلمت السلطات العسكرية مسؤولية إجراء التحقيق.

ونقل تلفزيون "هاواي نيوز ناو" المحلي، رواية شاهد كان موجودا في القاعدة لحظة حصول الوقائع، وقال "أدركت أن الأمر يتعلق بطلقات. نظرت ورأيت مطلق النار يوجه السلاح نحوه".

ويأتي إطلاق النار هذا قبل ثلاثة أيام من إحياء ذكرى الهجوم على بيرل هاربر، ففي 7 ديسمبر 1941، هاجمت اليابان القاعدة العسكرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية.