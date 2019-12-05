شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى: لن يهدأ لنا بال حتى نضع أردوغان فى مزبلة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على ممارسات رجب طيب أردوغان وتعامله مع المعارضة إذ جدد سزائى تمالى رئيس حزب الشعوب الديمقراطى الكردي، دعوته باقى أحزاب المعارضة للمطالبة بعقد انتخابات مبكرة.
وأشار إلى أنه يعمل على مدار الساعة إلى أن يرحل هذا النظام ولن يهدأ حتى يضع هذا النظام فى مزبلة التاريخ.
ودعا تمالى الأحزاب المعارضة مرة أخرى للتكاتف والاتحاد للمطالبة بعقد انتخابات مبكرة مؤكدا أن نظام حزب العدالة والتنمية يوقع كل يوم على المزيد من القرارات غير السليمة.
وتابع تمالى: دعوتى لعقد انتخابات مبكرة فى 20 نوفمبر الماضي، لم تكن بدون أسباب، بل نحن نطالب بانتخابات مبكرة فى وجه هذه العقلية المتعفنة إنه وقت الانتخابات.. إنه وقت الخلاص من هذا النظام.
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