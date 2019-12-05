شكرا لقرائتكم خبر عن 86 % من الشعب التركي يعيشون في حالة اكتئاب بسبب سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز استوكهولم للحرية (SCF) في استطلاع له عن زيادة معدل المشاكل النفسية في أوساط الشعب التركي، وقال أنه رصد خلال الاستطلاع أن نسبة 86.3% من العينة المشاركة يعيشون في مستوى عال من الاكتئاب، بينما أشار 78.8% إلى أنهم يعانون من ضغوط نفسية، و72.1% من المشاركين ذكروا أنهم يعالجون من الأرق.

ونوه المشاركون في الاستطلاع بأن هناك انتكاسة لسيادة القانون، والحقوق الديمقراطية، والحريات الأساسية، مصحوبًا بتردي مستقبل الأحوال الاقتصادية في البلاد.

وطبقًا لإحصائيات وزارة الصحة التركية، فإن عدد مستخدمي العقارات المضادة للاكتئاب قد ازداد من نسبة 23.2% بمقدار 35.4 مليون علبة في عام 2014 إلى مقدار 43.6 مليون علبة لعام 2015، وفي أول تسعة أشهر من عام 2016، ارتفع هذا الرقم إلى 33.6 مليون علبة عقار مضادة للاكتئاب، وأفادت التقارير بأن واحدًا من كل 10 أفراد في تركيا يتناول أدوية مضادة للاكتئاب.

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ويستمر النظام التركي بقيادة أردوغان في تأجيج الهستيريا والذعر داخل المجتمع التركي، من خلال تصدير وابتكار نظريات المؤامرة، حول أعداء وهميين في الداخل والخارج، في محاولة لصرف الرأي العام عن المشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية الجارية في تركيا.