وفاة اثنين من ضحايا إطلاق النار بقاعدة بيرل هاربر العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد طه:

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن اثنين من مصابي الهجوم المسلح بقاعدة بيرل هاربر-هيكام العسكرية المشتركة في هاواي الأمريكية، توفيا جراء الحادث، قبل أن يطلق منفذ الهجوم النار على نفسه.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين بالقاعدة التاريخية، اليوم الخميس، أن ثالثًا أصيب في الحادث، قد جرى إسعافه، وحالته مستقرة. وقال المتحدث الأميرال روبرت تشادويك، في مؤتمر صحفي عقب الحادث، إنه تم التأكد من هوية منفذ الهجوم، والذي تبين أنه بحارًا بالخدمة العسكرية.

وكانت قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة، أعلنت في وقت سابق على "تويتر"، إن الضحايا الثلاثة جميعهم مدنيين يعملون لدى وزارة الدفاع الأمريكية.

Advertisements

وقال حاكم ولاية هاواي ديفيد إيغ، عبر "تويتر"، إن تحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادث. كما أعلن أن اتصال أجراه مع البيت الأبيض حول مساعدة الوكالات الفيدرالية في التحقيقات إن لزم الأمر.

وفي السياق، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، وفق ما نقلت "رويترز"، أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على تفاصيل الحادث، وإنه يراقب الوضع.

ويأتي الحادث قبل ثلاثة أيام من الذكرى 78 للهجوم الياباني على بيرل هاربر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 2300 أمريكي، وتدمير أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية.

وتقع قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة على بعد حوالي 13 كم غرب هونولولو، وتضم أكثر من 55 ألفًا من مشاة البحرية وعائلاتهم، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف من أفراد القوات الجوية وعائلاتهم. وقد جرى إنشاؤها بإعادة تنظيم قاعدة بيرل هاربور البحرية وقاعدة هيكام الجوية في أكتوبر 2010.