حدث ليلاً| هجوم مسلح على قاعدة بيرل هاربر العسكرية وإعلان صرف بدلات المعلمين​

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

الحصص الإضافية والاغتراب.. التعليم: صرف بدلات المعلمين يناير المقبل

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن صرف بدلات للمعلمين أصحاب الحصص الإضافية والمغتربين داخليًا، فور الانتهاء من تطبيق البرنامج الإلكتروني للإدارة المدرسية.

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لجنة التحقيق في "تنمُّر" مُعلمة بطفلة في العمرانية تكشف عن تفاصيل جديدة

في استجابة سريعة من وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، شكَّل الدكتور محمود الفولي لجنة تحقيق في شأن واقعة تعدّي معلمة بمدرسة الإيمان للتعليم الأساسي، على طالبة في الصف الأول الابتدائي.

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خال ضحية المصنع: "عايزين حقه".. ورئيس لجنة الصناعة: استجواب فوري للوزير

قال سيد أبو الوفا، خال مهندس الميكانيكا سيد سعيد، 26 عامًا، والذي لقى مصرعه في أحد المصانع بالعين السخنة، إن خبر مصرع نجل شقيقته إثر ابتلاع ماكينة المصنع له وصل إلى الأسرة في التاسعة صباحًا قبل ربع الساعة من تسليم الوردية.

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رابطة تجار السيارات: "خليها تصدي" تأثيرها ثانوي.. وهذا سبب انخفاض الأسعار

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن سبب تراجع أسعار السيارات يرجع إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكذلك اتفاقية الشراكة الأوروبية التي وقعتها مصر.

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كافأت نفسها بالشاورما.. قصة أم ألقت طفليها بـ"حضانة أوسيم" إرضاء لزوجها

عام ونصف العام، لم يترك "محمد" وزوجته "رشا" سبيلاً إلا وسلكاه رغبةً في تحقيق مبتغاهما أملاً في أن يرزقهما الله بمولود يضحى "وريث العرش".

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أهداه مستنسخ "توت".. وزير الآثار يستقبل طفلاً حلم بأن يصبح عالماً للآثار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الأربعاء، الطفل علي صبرة، والذي انتشر عنه فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروي قصة كفاحه حيث أصبح العائل الرئيسي لأسرته بعد أن تركهم والدهم.

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الخارجية: مصرع 4 مصريين في حريق مصنع السيراميك بالسودان

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن أربعة مواطنين مصريين لقوا مصرعهم فى حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بالسودان.

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عبدالعال من جوبا: مستعدون لدعم عملية السلام

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شدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على استعداد مصر التام لتقديم كل أشكال المساعدة والدعم لعملية السلام بجنوب السودان في هذه المرحلة المهمة من أجل العبور إلى بر الأمان والاستقرار.

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إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربر العسكرية الأمريكية

أغلقت قاعدة بيرل هاربر-هيكام العسكرية المشتركة في هاواي الأمريكية، اليوم الخميس (الأربعاء بالتوقيت الأمريكي)، بعد أنباء عن إطلاق نار، لم يتضح بعد إن كان أسفر عن سقوط مصابين، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في خبر عاجل.

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مسؤولون أمريكيون يكشفون هوية منفذ هجوم قاعدة بيرل هاربر

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، أن بحارًا نفذ الهجوم المسلح بقاعدة بيرل هاربر-هيكام العسكرية المشتركة، والذي أسفر عن سقوط 3 مصابين.

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3 مصابين في قاعدة بيرل هاربر وانتحار منفذ الهجوم (فيديو)

ذكرت موقع "هاواي نيوز ناو" الأمريكي أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق النار بقاعدة بيرل هاربر-هيكام العسكرية المشتركة.

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مصر وفرنسا: اتفاق أردوغان-السراج غير مشروع

اتفق وزير الخارجية، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.

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المسماري: الجيش الليبي سيواجه بكل قوة اتفاق "أردوغان - السراج"

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، مساء الأربعاء، إن الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا، لافتا إلى أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.

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سيارة مفخخة تستهدف رتلاً عسكريًا تركيا شمال سوريا

تعرض رتل عسكري تركي لتفجير سيارة مفخخة في منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي في سوريا، مساء الأربعاء.

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وزارة الدفاع السودانية: لا يوجد سبب لإبقاء السودان على لوائح الإرهاب

قال وزير الدفاع السوداني جمال عمر إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "بات عملية إجرائية".

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