أمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة "الخميس - الجمعة - السبت".

وتوقعت الهيئة أن يسود الخميس طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 23 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 14

الوجه البحري والقاهرة 23 13

جنوب سيناء والغردقة 26 17

شمال الصعيد 25 13

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 15

وعن طقس الجمعة، توقعت الهيئة أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 21 16

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 16

الوجه البحري والقاهرة 23 15

جنوب سيناء والغردقة 25 16

شمال الصعيد 24 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 28 16

وعن طقس السبت، توقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للدفىء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 21 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15

الوجه البحري والقاهرة 22 14

جنوب سيناء والغردقة 25 17

شمال الصعيد 23 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 17