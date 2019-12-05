اليوم.. وزير التعليم العالي يفتتح "مركز التميز في الطاقة" بهندسة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365
يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وشيرى كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الخميس، مركز التميز في الطاقة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، في حضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين والقيادات الجامعية وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).
يعد "مركز التميز في الطاقة" هو الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى تعزيز البحوث التطبيقية والمنح الدراسية والابتكار في مجال الطاقة، وقد تم إنشائه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفيذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان.
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