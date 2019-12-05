اليوم.. تسليم أول دفعة جرارات أمريكية للسكة الحديد بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

تتسلم هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، ضمن صفقة الـ110 جرار.

ويتضمن الاتفاق المبرم مع شركة جنرال إلكتريك تمويل وتوريد 110 جرار تم التعاقد عليها نهاية 2018.

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وتنص عقود الصفقة على تصنيع 50 جرارًا بالكامل فى مصانع الشركة بأمريكا، يتم توريدها على 5 دفعات قبل نهاية النصف الأول من عام 2020 بواقع 10 لكل مرحلة، وتصنيع 50 أخرى بمشاركة الشركات المحلية المصرية.

وتقدر الصفقة التى أبرمتها وزارة النقل العام الماضي، بقيمة 575 مليون دولار، وهى تشمل توريد 110 جرار جديدة، مع صيانة وإصلاح 81 جرارًا كانت الشركة سلمتها للهيئة في عام 2008، لكن توقف العمل بها، لعدم قدرة الهيئة توفير قطع الغيار اللازمة حينذاك.

وتشمل صفقة الـ100 جرار التي جرى تمويلها عبر قرض ميسر من الشركة، وتدريب 275 فنيًا ومهندسًا من العاملين بهيئة السكة الحديد، والمساعدة وتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير ورش الهيئة. ​