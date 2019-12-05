أصيب أشخاص عدة بجروح في إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربور العسكرية في هاواي، بحسب ما أفادت السُلطات العسكريّة ووسائل إعلام.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنّ ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، اثنان منهم إصاباتهم خطرة، مشيرةً إلى أنّ مطلق النار أقدم على الانتحار.
وتم إغلاق القاعدة البحريّة بعض الوقت، بحسب ما أفادت في حسابها على تويتر، موضحة أن "قوات الأمن استجابت لإطلاق نار في الورشة البحريّة التابعة لقاعدة بيرل هاربور".
وقعت الحادثة نحو الساعة 2:30 يوم الأربعاء بالتوقيت المحلّي (00:30 ت غ الخميس)، بحسب المصدر نفسه.
من جهته، تحدّث تلفزيون "هاواي نيوز ناو" المحلّي عن "إصابة ثلاثة أشخاص"، اثنان منهم إصاباتهما "خطرة"، مرجحاً أن يكونوا مدنيّين.
اقرأ أيضاً... قتلى ومصابون بإطلاق نار استهدف تجمعاً في كاليفورنيا
يأتي إطلاق النار هذا قبل ثلاثة أيّام من إحياء ذكرى الهجوم على بيرل هاربور. وفي 7 ديسمبر 1941، هاجمت اليابان القاعدة العسكريّة، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربور الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.