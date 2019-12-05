إصابات في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربور الأميركية

أصيب أشخاص عدة بجروح في إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربور العسكرية في هاواي، بحسب ما أفادت السُلطات العسكريّة ووسائل إعلام.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنّ ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، اثنان منهم إصاباتهم خطرة، مشيرةً إلى أنّ مطلق النار أقدم على الانتحار.

وتم إغلاق القاعدة البحريّة بعض الوقت، بحسب ما أفادت في حسابها على تويتر، موضحة أن "قوات الأمن استجابت لإطلاق نار في الورشة البحريّة التابعة لقاعدة بيرل هاربور".

وقعت الحادثة نحو الساعة 2:30 يوم الأربعاء بالتوقيت المحلّي (00:30 ت غ الخميس)، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، تحدّث تلفزيون "هاواي نيوز ناو" المحلّي عن "إصابة ثلاثة أشخاص"، اثنان منهم إصاباتهما "خطرة"، مرجحاً أن يكونوا مدنيّين.

اقرأ أيضاً... قتلى ومصابون بإطلاق نار استهدف تجمعاً في كاليفورنيا

يأتي إطلاق النار هذا قبل ثلاثة أيّام من إحياء ذكرى الهجوم على بيرل هاربور. وفي 7 ديسمبر 1941، هاجمت اليابان القاعدة العسكريّة، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية.