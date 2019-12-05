حالة الطقس: منخفض جوي وأمطار مساء الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتأثر البلاد، اليوم الخميس، بمنخفض جوي سريع يستمر حتى ساعات الليل المتأخر. وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر حتى ظهر يوم الجمعة في بعض المناطق. ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد في النصف الأول من الأسبوع القادم.

تتكاثر الغيوم المنخفضة في السماء، اليوم الخميس، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد ويسود جو بارد في مختلف المناطق وخاصة في مناطق الجبال. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة في يوم الجمعة، وتكون الأجواء باردة بشكل واضح في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة في قمم الجبال والمناطق السهلية وصحراء النقب، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

بينما في يوم السبت، تسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح خصوصاً في المناطق الجبلية مع فرصة لتشكل الصقيع في بعض المناطق خصوصاً في قمم الجبال وبعض المناطق السهلية وصحراء النقب.

ويكون الطقس مستقرا نهارا وباردا نسبيا بوجه عام والسماء صافية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية صباحاً ثم تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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في يوم الأحد، تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات النهار بمنخفض جوي ماطر وبارد نسبيا، لذلك يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية ثم تمتد لباقي المناطق تدريجيا.

وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد وماطر في مختلف المناطق.

يوم الإثنين، يكون الطقس باردا وماطرا في معظم المناطق، وتهطل الأمطار خلال النهار في شمال ووسط البلاد وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد أحيانا.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا بشكل واضح في الجبال وتستمر الأمطار المتفرقة بالهطول في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نهاراً تتحول إلى غربية ليلا، وتكون نشطة أحيانا خصوصا في القمم الجبلية.