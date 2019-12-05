شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع 57 شخصًا على الأقل جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- ارشيفية نشر قبل 1 دقيقة - 7:10 صباحًا, 5 ديسمبر 2019 م لقي 57 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء غرق قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل موريتانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية أن قاربًا يستقله مهاجرون كانوا متجهين إلى إسبانيا أصيب بعطب قبالة الشواطئ الموريتانية قرب ولاية نواذيبو مما أدى إلى غرقه.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإدارية والأمنية باشرت عمليات الإنقاذ فورًا حيث جرى إنقاذ 74 شخصًا، فيما تم انتشال 57 جثة وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين.

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