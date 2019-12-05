شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يطلق نارعلى ثلاثه فى قاعدة «بيرل هابر» الأمريكية بهاواي والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت متحدثة باسم القاعدة وقوع إطلاق النار لكنها أحجمت عن إعطاء أي تفاصيل.
وقالت القاعدة في منشور على توتير "وقع الحادث في حوالي الساعة 2:30 ظهرا تقريبا. وبسبب الوضع الأمني الراهن فإنه قد تم إغلاق بوابات الدخول إلى القاعدة". وأضافت أن المسؤولين سيدلون بمزيد من المعلومات حال توافرها.
ونقلت قناة هاواي نيوز ناو التابعة لشبكة إن بي سي عن متحدث باسم القاعدة قوله إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم.
وقال شاهد لم يتم الكشف عن اسمه لقناة هاواي نيوزناو في لقاء على الهواء إنه رأى المسلح يصوب مسدسا إلى رأسه ويطلق النار على نفسه. وأضاف الشاهد أن المسلح كان يرتدي زي البحرية الأمريكية.
وذكرت القناة أن اثنين من الضحايا في حالة خطيرة في المستشفى.
وتتألف قاعدة بيرل هاربر - هيكام المشتركة من قاعدة للقوات الجوية الأمريكية ومنشأة بحرية وتقع على بعد 13 كيلومترا من هونولولو
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