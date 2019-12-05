قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل

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العين الإخباريةالخميس 2019/12/5 08:06 ص بتوقيت أبوظبي
الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الخميس، عن تطلع الإمارات إلى القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض "بكل تفاؤل وأمل".
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" "نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل، فهي القمة التي تستمد أهميتها مما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي".
وأضاف أن "إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق".
وفي تغريدة أخرى أكد قرقاش أن "التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها".
وتابع أن "قيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة، التي تجمعنا قادة وشعوبا".
وتلقت دولة الإمارات، الثلاثاء، دعوة من السعودية، لحضور قمة قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض الثلاثاء المقبل.
جاء ذلك في رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تسلمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال استقباله الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي.
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