كارتر يغادر المستشفى بعد تعافيه

خرج الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الأربعاء، من المستشفى في فصل جديد من الأزمات الصحية التي يعاني منها السيد الـ39 للبيت الأبيض البالغ 95 عاما.

وأعلن مكتب كارتر أن الرئيس الديمقراطي الأسبق خرج من "مركز فيبي سامتر الطبي" في أميركاس في ولاية جورجيا، بعد معالجة التهاب في المسالك البولية.

وكان كارتر خضع في الآونة الأخيرة لجراحة لتخفيف الضغط في دماغه بعد سقوطه مرات عدة.

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وتولى كارتر الرئاسة لولاية واحدة من عام 1977 وحتى عام 1981، وهو الأطول عمرا بين الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.

ورغم سنواته الخمس والتسعين ظل كارتر نشطا متميزا منذ انسحابه من الحياة السياسية وملتزما، خصوصا بقضايا عدة من خلال المؤسسة التي أنشأها باسم "كارتر سنتر" في 1982، والتي تعمل من أجل تشجيع الحل السلمي للنزاعات ومراقبة الانتخابات والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية البيئة والمساعدة على التنمية.

وفي أغسطس/آب 2015 أعلن كارتر أنه أصيب بسرطان جلدي طاول دماغه، وقد خضع لعلاج بالأشعة ولتعزيز المناعة ليعلن بنهاية ذاك العام شفاءه.

وفي مايو/أيار 2019 سقط وكسر حوضه وخضع لجراحة خرج إثرها من المستشفى ليعود إليه في أكتوبر/تشرين الأول، بعدما سقط مجددا في منزله وأصيب بجرح في الرأس استدعى 14 غرزة.