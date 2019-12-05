جندي أميركي يقتل شخصا ويصيب اثنين آخرين في حادث إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربور

اعلن الجيش الأميركي إن جنديا في سلاح البحرية أطلق النار قاعدة بيرل هاربور في هاواي ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص مدنيين يعملون في وزارة الدفاع.
واوضح بيان صادر عن الجيش الأميركي، إن البحار أطلق النار على الموظفين الثلاثة ثم انتحر بحسب وكالة "أسوشيتد برس". وأضاف "أن شخصا قتل فيما نقل الاثنان الآخران إلى المستشفى". مؤكدا أن الوضع أصبح تحت السيطرة.
وأكدت المتحدثة باسم قاعدة بيرل هاربور-هيكام المشتركة، أن إطلاق النار وقع.
وأخبر شاهد، لم يكشف عن اسمه، وسائل إعلام أميركية أنه شاهد المسلح وهو يضع بندقية أمام رأسه ويطلق النار على نفسه. وقال الشاهد لمحطة "هواي نيوز" إن المسلح كان يرتدي زى البحرية الأمريكية، وفقا لرويترز.
وكشفت محطة "هاواي الآن"، أن اثنين من الضحايا في حالة خطيرة في المستشفيات المحلية.
ويأتي الحادث قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الذي وقع في 7 كانون 1941 على القاعدة البحرية التي قادت الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية بإعلان الحرب على اليابان.
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