اصابة شخص بحريق ضخم بولاية أركنسا الأميركية

أصيب شخص بجروح جراء حريق ضخم اندلع في منطقة صناعية بمدينة بنتونفيل في ولاية أركنسا الأميركية. وهرعت فرق الإطفاء إلى الموقع، وأعلن نائب رئيس وحدة الإطفاء في المدينة كيفن بويدستون أن الوضع أصبح تحت السيطرة حاليا.

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