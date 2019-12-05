شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بتدرج عقوبة الموظف متعاطى المخدرات..ويؤكد: الفصل ظلم للأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنه يري أن يكون هناك تدرج في عقوبة متعاطي المخدرات من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف وهب الله، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستواصل الفترة القادمة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها والذي يتضمن معاقبة الموظف متعاطي المخدرات بالفصل من عمله، لافتا إلي أنه يؤيد التدرج فى العقوبة، بأن تكون هناك فرصة لعلاج المتعاطي ووقفه عن العمل في البداية، وإذا لم يقلع ويتوقف عن هذه الجريمة يتم فصله.

وتابع وهب الله: "الفصل المباشر والفوري كأول عقوبة لمتعاطي المخدرات هي عقاب للأسرة وليس للموظف فقط"، مؤكدا أن الجميع ضد تعاطي المخدرات، والجميع يرفض أي مساس أو تهديد لمصالح وحياة المواطنين، لأن متعاطي المخدرات عنصر فاسد لا يجب استمراره.

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وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي ضرورة أن يكون لكل موظف ملف في مؤسسته يتم إثبات فيه ما يأخذه من أدوية بسبب مرض، حتي يتم مراعاة ذلك عند إجراء تحليل المخدرات.