شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تؤدى إلى غلق قنوات الإخوان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الأزمات التى تشهدها قنوات الإخوان ستستمر ليس فقط مع العاملن السابقين في قناة الشرق بل ربما عاملين حاليين ، موضحا أن دور قناة الشرق الإخوانية انتهى ولم يعد لها تأثير على المشاهدين.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه بعد أعوام عديدة من الوعود من قبل قناة الشرق الإخوانية وغيرها من القنوات بأن الإخوان سيعودون للحكم وبعد سنوات من التحريض ضد مصر فشلت كل تلك المحاولات الإخوانية لإسقاط الدولة المصرية.

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وتابع طارق أبو السعد: "اقترب إعلان وفاة الشرق الإخوانية وقنوات الإخوان ونهاياتها ولكن كلما اقترب الموعد كلما تخلص أيمن نور من العالمين لضعف المالية وبالتالي ستزيد عدد القضايا المرفوعة ضده من قبل العاملين بالقناة الإخوانية".

وعادت أزمة العاملين المطرودين من قناة الشرق الإخوانية التى تفجرت قضيتها فى إبريل 2018 للسطح من جديد، حيث كشفت مصادر مطلعة، أن بعض العاملين بقناة الشرق الإخوانية الذين طردوا خلال الفترة الماضية استعانوا بمحامين أتراك لرفع دعاوى قضائية ضد أيمن نور رئيس مجلس إدارة القناة الإخوانية.