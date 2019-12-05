شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار فى قاعدة «بيرل هابر» الأمريكية بهاواي والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت محطة هاواي نيوز ناو الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن عددا من الضحايا سقط في إطلاق نار بحوض لبناء السفن تابع للبحرية الأمريكية في بيرل هاربر بولاية هاواي الأمريكية.
وأضافت أن هناك مدنيين بين الضحايا وأن مطلق النار لا يزال طليقا في الموقع.
وأغلقت قوات من الجيش الموقع، وسمحت فقط بوصول المسعفين.
ولم تعرف بعد دوافع منفذ الهجوم.
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