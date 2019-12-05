مقتل وإصابة 17 جنديا تركيا في استهداف رتل عسكري بريف حلب

سقط 17 قتيلا ومصابا على الأقل بين صفوف القوات التركية، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلا لآلياتهم في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية، أن السيارة المفخخة "انفجرت أثناء مرور رتل لقوات الاحتلال التركي في مدينة جرابلس شرق حلب، كان متجهاً إلى قاعدة البلدق غرب المدينة، ما أدى إلى مقتل 5 جنود أتراك وجرح 12 آخرين".

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وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين فوراً إلى الأراضي التركية، "تزامناً مع تحليق طائرات لقوات الاحتلال التركي في أجواء المنطقة".

وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، على منطقة بطول 120 كلم على الحدود، منذ بدء عمليتها العسكرية على شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي تسبب بمقتل المئات ونزوح مئات الآلاف من السوريين.

وقوبل العدوان التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.