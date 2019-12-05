عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دبي.. ضبط عصابتين دوليتين لتهريب المخدرات في عملية لسطاح

الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عن تفاصيل الإطاحة بعصابتين دوليتين كبيرتين لتهريب المخدرات كانتا تخفيان سمومهما بين ألواح خشبية تحت سطح مركبين خشبيين، وضبط 12متهماً من دولة آسيوية مجاورة، وبحوزتهم 194 كيلوجرام من مختلف أنواع المواد المخدرة عملية نوعية أطلقت عليها اسم" لسطاح" .



العملية النوعية نفذها فريق الضبط والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي في منطقة الراس بخور دبي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وجمارك دبي، وأطلق عليها اسم "لسطاح" وهي تسمية محلية معروفة لدى أبناء الإمارات تطلق على سطح المركب، وذلك بسبب اختيار أفراد العصابتين هذه الطريقةلتهريب سمومهم.

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وقال سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن عملية الضبط نُفذت بتخطيط مُحكم وحرفية عالية برزت فيه الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها ضباط وأفراد مكافحة المخدرات في شرطة دبي سواء في المتابعة الدقيقة لتحركات أفراد العصابتين منذ اللحظات الأولى لتلقي الإدارة المعنية معلومات أمنية عن نشاطهما الإجرامي، أو بالتفتيش الاحترافي للمركبين الخشبيين المستخدمين في التهريب.

وتفصيلا أفاد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي بأن المُهربين استخدموا في هذه العملية طرائق إخفاء للمخدرات من الصعوبة بمكان اكتشافها، وأماكن سرية مُجهزة خصيصاً للتهريب بعد إجراء تعديلات على بنية المركب الأول، الذي داهمه فريق الضبط والتحري بمساندة الفرق الاختصاصية من شرطة دبي ووحدة إدارة التفتيش الأمني/ /K9، وعثرت على كميات كبيرة من المخدرات في أماكن متفرقة بين ألواح الخشب تحت سطح المركب وكميات إضافية في مقدمته، موضحاً أن الفريق عثر على مخدرات من نوع الحشيش والكريستال والأفيون والهيروين .

وقال اللواء المنصوري: بمتابعة أفراد فريق الضبط والتحري لمهامهم، تمكنوا من إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة الذي كان قد دخل إلى الدولة مسبقاً بصفة زائر، بهدف استلام المخدرات التي يتم إرسالها من المهربينلتخزينها وترويجها بين أفراد المجتمع في الإمارات.

وأضاف: عثرت فرق الضبط والتحري في الشقة التي كان يسكنها في إحدى المناطق بدبي، على 9 أوعية أسطوانية بلاستيكية، تحتوي على كميات كبيرة من مخدري الحشيش والكريستال، وميزان مما يؤكد نشاطه الإجرامي، وضلوعه في عمليات الاتجار والترويج للمخدرات.