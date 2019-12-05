شكرا لقرائتكم أميركا.. مسلح يفتح النار في قاعدة بيرل هاربر العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مسؤولون بقاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة في هاواي أن مسلحا فتح النار على القاعدة الأربعاء مما أدى حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم اثنان في حالة خطيرة كما تم الإمساك بالمهاجم.

وقالت القاعدة في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي إن "قوات الأمن بالقاعدة تعاملت مع واقعة إطلاق النار على القاعدة". وأضافت "وقع الحادث في حوالي الساعة 2:30 ظهرا تقريبا. وبسبب الوضع الأمني الراهن فإنه قد تم إغلاق بوابات الدخول إلى القاعدة".

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كما جاء في المنشور أن المسؤولين سيدلون بمعلومات إضافية عندما يتوفر لهم المزيد من التفاصيل.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم القاعدة وقوع إطلاق النار لكنها أحجمت عن إعطاء أي تفاصيل.

يذكر أن قاعدة بيرل هاربور - هيكام المشتركة تتألف من قاعدة للقوات الجوية الأميركية ومنشأة بحرية وتقع على بعد 13 كيلومترا من هونولولو.