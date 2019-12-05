وصول اسلحة إماراتية الى العراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

كشفت وسائل إعلامية عربية عن وصول 3 طائرات اماراتية محملة بالأسلحة الى كردستان العراق، عقب الزيارة التي قام بها رئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس وزرائه إلى الإمارات.

ونقلت قناة الميادين عن مصادرها في العراق أن الأسلحة التي وصلت عبر الطائرات إلى منطقة كردستان العراق، تنبّئ بدخول الإمارات إلى الملف الكردي العراقي، مشيرة الى انه من غير المعلوم إن كانت الامارات تخطط للدخول لصالح منطقة كردستان العراق أم لدعم ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وتساءلت المصادر عن السبب الكامن وراء ارسال هذه الكمية من السلاح، التي وصلت بدون علم بغداد؟ وأردفت قائلةً: هل تتم تهيئة الأوضاع لمرحلة جديدة من الصدام؟

وكان الرئيس بارزاني قد استقبل الثلاثاء القنصل العام لدولة الإمارات المتحدة في أربيل احمد الزاهري، وبحث معه آخر المستجدات السياسية والاوضاع التي يشهدها العراق والمنطقة.

وخلال اللقاء أبدت الإمارات استعدادها لتقديم الدعم لمنطقة كردستان والعراق عموماً، لمساعدة النازحين واللاجئين المقيمين في المنطقة الكردية..