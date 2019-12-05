"يوروبول" تعلن توقيف أكثر من مئتي شخص









اسماء السيد - لاهاي: أعلنت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول" الأربعاء توقيف أكثر من مئتي شخص في 31 بلدا في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال.

جاء في بيان للوكالة أن الحملة أفضت بين سبتمبر ونوفمبر إلى توقيف 228 شخصاً متورطين عن غير دراية في تبييض الأموال عن طريق المساعدة على نقل مبالغ مالية تم كسبها بطريقة غير مشروعة بين الحسابات أو البلدان.

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شاركت في الحملة أجهزة إنفاذ القانون في دول أوروبية وفي أستراليا والولايات المتحدة وأوكرانيا. وأكد البيان "مشاركة أكثر من 650 مصرفا، و17 جمعية مصرفية ومؤسسات مالية في الإبلاغ عن 7520 عملية احتيالية لتبييض الأموال جرت عن طريق أطراف أو أشخاص لا علم لهم بذلك، ما سمح بتجنّب خسارة إجمالية قدرها 12,9 مليون يورو (14,3 مليون دولار)".

وأوضحت "يوروبول" أن مجنّدي ناقلي أموال الكسب غير المشروع يستخدمون بشكل متزايد مواقع التعارف على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لانتقاء ضحاياهم وإقناعهم بفتح حسابات مصرفية تحت غطاء إرسال أو تلقي مبالغ مالية.

قالت الوكالة إن "ناقلي أموال (الكسب غير المشروع) وإن تصرّفوا عن غير دراية فهم يرتكبون جريمة. وأجهزة إنفاذ القانون تلاحق أولا اسم صاحب الحساب المصرفي، والتبعات القانونية لهذا الأمر قد تكون وخيمة".