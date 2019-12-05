شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: إرسال لائحة تراخيص الصحف ومواقع الويب للحكومة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس انتهى من إعداد مشروع لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام ،مضيفا أنه سيتم ارسال مشروع اللائحة لمجلس الوزراء خلال أيام لاقرارها و نشرها بالجريدة الرسمية .

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات ل"الخليج 365"، أن اللجنة المشكلة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام جاءت لوضع معايير وقواعد منظمة لمنح التراخيص.

وأشار مكرم محمد أحمد، الى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها لأول مرة فى مصر، مؤكدا أن الدستور نص على صدور الصحف بالإخطار لكن باقى وسائل الإعلام كالقنوات لها إجراءات ومعايير لترخيصها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، أعلن من قبل عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام.

وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس وصالح الصالحى وجمال شوقى عضوى المجلس والمستشار القانونى للمجلس.

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