شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بدورات تثقيفية لزيادة الوعى ضد مخاطر الشائعات والأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة سعاد المصرى، وضع آلية للتصدي للشائعات والأكاذيب التى تٌروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف الشباب، ودائما ما يكون الغرض منها تشويه صورة الإنجازات والمشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تعمل كل وزارة وقطاع ضمن آلية واستراتيجية للتصدى ضد الشائعات، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى، من خلال استغلال مراكز الشباب، المدارس، الجامعات، وعقد ندوات تثقيفية بحضور خبراء فى مجال التكنولوجيا يشرحون كيفية اكتشاف هذه الشائعات، وكيف تسعى بعض الكيانات والجماعات لتزييف الواقع.

وأشارت المصرى، إلى أن الأحزاب عليها دور كبير فى العمل على أرض الواقع، من خلال التواصل المباشر مع الجماهير، واستغلال مقرات الأحزاب فى تثقيف الشباب، وزيادة الوعى، ومحاربة الفكر بالفكر، وعدم مشاركة أيا من الأحداث او الصور دون الوقوف على حقيقتها، والحصول على المعلومات من القنوات الرسمية، وهذا الأمر يستوجب سرعة الرد على الشائعات والأكاذيب التى يروج لها عبر وسائل التواصل المختلفة.

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