مصاب واحد إلى الآن في الهجوم على قاعدة بيرل هاربر العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد طه:

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، اليوم الخميس، أن مركز الملكة الطبي في هونولولو -عاصمة ولاية هاواي الأمريكية- استقبل مصابًا واحدًا في حادثة إطلاق النار بقاعدة بيرل هاربر-هيكام العسكرية المشتركة.

وقالت المتحدثة باسم المركز مينا سوجيموتو إنه لا معلومات أخرى متوفرة حاليًا بشأن الحادث، الذي يأتي قبل ثلاثة أيام من الذكرى 78 للهجوم الياباني على بيرل هاربر في ديسمبر من العام 1941، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 2300 أمريكي، وتدمير أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية.

وأُغلقت القاعدة الأمريكية، حيث مقر القوات الجوية والبحرية الأمريكية، في حوالي الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي الأمريكي (الخميس)، بعد أنباء عن إطلاق نار داخلها، وفق ما نقلت عدة وسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة "نيويورك تايمز".

تقع قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة على بعد حوالي 13 كم غرب هونولولو، وتضم أكثر من 55 ألفًا من مشاة البحرية وعائلاتهم، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف من أفراد القوات الجوية وعائلاتهم. وقد جرى إنشاؤها بإعادة تنظيم قاعدة بيرل هاربور البحرية وقاعدة هيكام الجوية في أكتوبر 2010.