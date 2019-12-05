لمستخدمي أندرويد| 5 طرق لنقل بياناتك من هاتفك القديم إلى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

لا شك أن نقل جميع البيانات من الهاتف القديم، مثل جهات الاتصال، والتطبيقات، والصور، والرسائل وغيرها إلى الهاتف الجديد ليس أمرًا سهلًا.

ولكن مع تطور التكنولوجيا يومًا بعد يوم، أصبحت هذه العملية أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد"، ولم يعد هذا الأمر يتطلب الكثير، إذ يمكنك الاعتماد على حساب جوجل الخاص بك.

فبالإضافة إلى تطور الخدمات السحابية، يوجد أيضًا الكثير من التطبيقات التي جعلت نقل البيانات أسهل مثل: تطبيق شركة هواوي "Phone Clone"، أو تطبيق سامسونج "Smart Switch"، التي تتيح لك نقل جميع بياناتك إلى الهاتف الجديد أثناء دقائق معدودة، حتى لو قمت بنقلها من هاتف أندرويد إلى آيفون.

"البوابة العربية للأخبار التقنية" عرضت 5 طرق تساعدك على نقل جميع بياناتك من هاتف أندرويد قديم إلى جديد بسهولة:

1- جوجل درايف

قبل البدء في فعل أي شيء؛ ستحتاج إلى التأكد من تسجيل الدخول إلى هاتفك القديم بحساب جوجل الخاص بك، وأخذ نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ويمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات على هاتف أندرويد القديم.

- اضغط على خيار (جوجل)، وبالنسبة لهواتف جوجل "بيكسل" التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد 10"، فإن خيار النسخ الاحتياطي تحت قسم (النظام) في الإعدادات، ولكن موقع خيار النسخ الاحتياطي يختلف على الهواتف الأخرى، لذلك أسهل طريقة للعثور عليه هي كتابة (نسخ احتياطي أو Backup) في شريط البحث الموجود داخل الإعدادات.

- اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي) Backup.

- تحت قسم النسخ الاحتياطي إلى جوجل درايف؛ اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي الآن) Backup Now.

وبمجرد الضغط على خيار النسخ الاحتياطي سيتم نسخ جميع بياناتك بما في ذلك: التطبيقات المثبتة والبيانات المصاحبة، وجهات الاتصال وسجل المكالمات، وإعدادات الجهاز، والتقويم ، والصور ومقاطع الفيديو، كما تتضمن هواتف بكسل خيارًا حصريًا وهو نسخ الرسائل النصية القصيرة.

ونظرًا لأن النسخ الاحتياطي يعمل من خلال جوجل درايف، فيمكنك التأكد من تاريخ آخر عملية نسخ قمت بها من خلال التطبيق حتى لا تضيع منك أي بيانات، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى تطبيق جوجل درايف على هاتف أندرويد القديم.

- اضغط على أيقونة القائمة في الزاوية العلوية اليسرى لفتح القائمة الجانبية.

- اضغط على خيار (النُسخ الاحتياطية) backups.

- تظهر قائمة تضم أي أجهزة تم نسخ بياناتها احتياطيًا، حيث يحتل هاتفك الحالي المرتبة الأولى. اضغط عليه وستكون قادرًا على معرفة تاريخ النسخة الاحتياطية والتطبيقات التي تم تضمينها.

2- طرق أخرى للنسخ الاحتياطي

تقدم معظم شركات تصنيع أجهزة أندرويد بعض الطرق الخاصة بها، والتي تسهل عليك عملية نقل بياناتك، وهي تعمل بشكل أفضل عند النقل إلى هاتف من العلامة التجارية نفسها مثل: النقل من هاتف "جالكسي إس8" إلى "جالكسي إس 10"، ولكنها أيضًا تعمل بطريقة جيدة إذا كنت ستنقل بياناتك إلى هاتف من علامة تجارية أخرى.

حيث تقدم "سامسونج" خدمة خاصة تُسمى "Smart Switch" والتي دُمجت في الإعدادات، كما يوجد منها تطبيق متاح على متجر "جوجل بلاي"، كل ما ستحتاج فعله هو التسجيل بحساب سامسونج الخاص بك، وستقوم الخدمة بمزامنة البيانات نفسها التي تُنسخ على جوجل درايف، بالإضافة إلى الملاحظات، ورسائلك وحتى تخطيط شاشتك الرئيسية على هاتفك الجديد.

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كما تقدم شركة إل جي أيضًا تطبيق يسمى "Mobile Switch"، يتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والرسائل النصية والتطبيقات لاسلكيًا من هاتف "إل جي" إلى أي هاتف آخر.

3- نقل الحسابات

حتى إذا كان لديك نسخة احتياطية من بياناتك على جوجل درايف، فستظل بحاجة إلى التحقق من بعض الإعدادات الإضافية للتأكد من أنك ستجد أهم الأشياء الخاصة بك عند تشغيل هاتفك الجديد.

يجب عليك التحقق من الحسابات التي قمت بتسجيل الدخول إليها على هاتفك القديم، حيث إن بعض الخدمات قد لا تعمل على أكثر من جهاز لذلك سيتعين عليك تسجيل الخروج من حسابات معينة على هاتفك القديم قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول إليها على الهاتف الجديد.

نقل البريد الإلكتروني الخاص بك هو الأسهل على الإطلاق؛ إذا كنت تستخدم "جيميل"، فأنت تحتاج فقط إلى تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل لتصل إلى جميع رسائلك، وستكون حساباتك الأخرى سواء Outlook، أو iCloud، أو Hotmail بالسهولة نفسها. ما عليك سوى تنزيل التطبيق على الهاتف الجديد وتسجيل الدخول فقط.

4- الصور والموسيقى

أصبحت الصور هي الشيء الوحيد الذي يُنقل بسرعة كبيرة من هاتف إلى آخر، وقدمت شركة جوجل طريقة رائعة للقيام بذلك في تطبيق الصور الخاص بها "Google Photos"، ويعتبر أفضل خيار لإدارة الصور، والاحتفاظ بنسخة احتياطية منها.

وللتأكد من أخذ نسخة احتياطية من كل الصور ومقاطع الفيديو على هاتف القديم اتبع الخطوات التالية:

- انتقل إلى تطبيق صور جوجل على هاتفك القديم.

- اضغط على أيقونة القائمة في الزاوية العلوية اليسرى لفتح القائمة الجانبية.

- اضغط على خيار الإعدادات.

- اضغط على خيار (نسخ احتياطي ومزامنة) Back up & sync؛ تأكد من أن زر التبديل المجاور له باللون الأزرق، وإن لم يكن كذلك اضغط عليه.

تتيح لك "جوجل" عمل نسخة احتياطية من أكبر عدد ممكن من الصور عالية الجودة كما لا تُحتسب من المساحة التخزينية التي تحصل عليها على جوجل درايف، ولكن إذا كنت تريد نسخ الصور بحجمها الكامل فيمكنك اختيار عمل نسخة احتياطية من الصور الأصلية بالحجم الكامل على جوجل درايف ولكن ذلك قد يدفعك للترقية إلى سعة تخزينية أعلى لأن جوجل تقدم لك 15 جيجابايت فقط مجانًا.

عندما يتعلق الأمر بالموسيقى؛ فالأمر بسيط إذا كنت مشتركًا بالفعل في خدمة بث مثل: Spotify، أو YouTube Music، أو Apple Music، ما عليك سوى تثبيت التطبيق على هاتفك الجديد وتسجيل الدخول للوصول إلى جميع أغانيك.

5- كلمات المرور والإشارات المرجعية bookmarks

إذا كنت تستخدم متصفح كروم على هاتفك، يمكنك أيضًا نقل سجل التصفح، وكلمات المرور، والإشارات المرجعية إلى هاتفك الجديد من خلال اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات على هاتف أندرويد القديم.

- اضغط على خيار جوجل، سترى حساب جوجل الخاص بك وأسفله خيار (إدارة حساب جوجل الخاص بك) Manage Your Google Account؛ اضغط عليه.

- اضغط على علامة تبويب ( الأمان) Security؛ ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (إدارة كلمات المرور) Password Manager. يخزن هذا الإعداد كلمات المرور من التطبيقات الداعمة، ومواقع كروم إلى حسابك في جوجل. قم بتشغيله وفي المرة التالية التي تُسجّل فيها الدخول إلى كروم على هاتفك الجديد لن تضطر إلى إعادة إدخال نفس كلمات المرور مرة أخرى.​