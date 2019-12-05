إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربر العسكرية الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد طه:

أغلقت قاعدة بيرل هاربر-هيكام العسكرية المشتركة في هاواي الأمريكية، اليوم الخميس (الأربعاء بالتوقيت الأمريكي)، بعد أنباء عن إطلاق نار، لم يتضح بعد إن كان أسفر عن سقوط مصابين، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في خبر عاجل.

أوضحت الصحيفة الأمريكية أن الأنباءً وردت عن إطلاق النار على قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة، في حوالي الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وقالت إن امرأة أجابت على الهاتف في القاعدة بأن القاعدة حاليًا في وضع الإغلاق، مشيرةً إلى أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الحادث.

Advertisements

وتستضيف القاعدة، الواقعة على الشاطئ الجنوبي لأواهو ، كلاً من القوات الجوية والبحرية الأمريكية.

تأتي حادثة اليوم قبل ثلاثة أيام من الذكرى 78 للهجوم الياباني على بيرل هاربر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 2300 أمريكي، وتدمير أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية.

تقع قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة على بعد حوالي 13 كم غرب هونولولو، وتضم أكثر من 55 ألفًا من مشاة البحرية وعائلاتهم، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف من أفراد القوات الجوية وعائلاتهم. وقد جرى إنشاؤها بإعادة تنظيم قاعدة بيرل هاربور البحرية وقاعدة هيكام الجوية في أكتوبر 2010.