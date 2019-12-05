بيطري الوادي الجديد يعلن الاكتفاء الذاتي من الدواجن الحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن مدير عام الطب البيطرى بالوادي الجديد، الدكتور ناجي محمد عوض، إن المحافظة حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن الحية، بعد التوسع في مشروعات تربية الدواجن والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها للمربين وأصحاب المشاريع.

وقال مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، في تصريح صحفي، إنه جرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين التصريح بخروج 163 ألف طائر من المحافظة للمحافظات الأخرى، بعد توقيع الكشف البيطري وسحب عينات منها.

وشدد على ضرورة التأكد من اتباع إجراءات الوقاية البيطرية منعا لتفشى الأمراض، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك أكثر من 110 مزارع، وإن المديرية تدعم كل مزارع تربية الدواجن من خلال التسهيل في الإجراءات والمتابعة البيطرية اللازمة طوال فترة التربية.​