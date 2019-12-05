ذكرت محطة هاواى نيوز ناو الأمريكية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن عددا من الضحايا سقط فى إطلاقنار بحوض لبناء السفن تابع للبحرية الأمريكية فى بيرل هاربر بولاية هاواى الأمريكية.
وأضافت أن هناك مدنيين بين الضحايا وأن مطلق النار لا يزال طليقا فى الموقع، وأغلقت قوات من الجيش الموقع، وسمحت فقط بوصول المسعفين.
ولم تعرف بعد دوافع منفذ الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بولاية هاواى.. إطلاق نار بحوض لبناء السفن بالبحرية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.