انفجار سيارة مفخخة وسقوط قتلى من القوات التركية بريف حلب

أفادت مصادر إعلام سورية رسمية باستهداف سيارة مفخخة، مساء الأربعاء، رتلاً عسكريًا تركيًا، خلال توجه الرتل إلى قاعدة البلدق غربى مدينةجرابلس بريف حلب الشرقي، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف القوات التركية.
وأسفر الانفجار، وفقًا لقناة سكاى نيوز الفضائية وبحسب المصادر عن قتلى من القوات التركية وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، ونقل المصابين إلى الأراضى التركية، تزامنا مع تحليق طائرات تركية فى أجواء المنطقة.
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