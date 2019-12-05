شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل الحوار.. تجدد المظاهرات في كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

خرج مواطنون كولومبيون إلى الشوارع، أمس الأربعاء، بعدما فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع منظمي الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين.

ووردت تقارير بشأن نصب حواجز في الطرق وتنظيم مسيرات في عدة مدن من بينها بوجوتا وكالي وكارتاجينا وكوكوتا. وتجمعت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في ميدان بوليفار بوسط العاصمة بوجوتا تحسبا لإندلاع أعمال عنف هناك.

وأفادت شبكة "كاراكول" بأن بعض أصحاب المتاجر في بوجوتا شكلوا "سلسلة بشرية" لمنع اللصوص من دخول متاجرهم.

وبدأت الاحتجاجات في 21 نوفمبر، عندما تظاهر حوالي 250 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد؛ احتجاجا على خطط الحكومة لزيادة سن التقاعد وخفض الحد الأدنى لأجور العاملين المبتدئين، ونقص التمويل اللازم للتعليم، واغتيال المئات من القادة المحليين على أيدي الجماعات المسلحة.