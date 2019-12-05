إغلاق قاعدة بيرل هاربور الجوية بولاية هاواي الأمريكية بسبب تقارير عن إطلاق نار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت السلطات الأمريكية، الخميس، قاعدة بيرل هاربور هيكام المشتركة الجوية بولاية هاواي، على خلفية تقارير عن إطلاق نار. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عناصر إدارة الإطفاء في هونولولو توجهوا إلى القاعدة العسكرية. وأعلنت محطة هاواي نيوز ناو الأمريكية أن عددا من الضحايا سقط في إطلاق نار بحوض لبناء السفن تابع للبحرية في بيرل هاربر. وأضافت أن هناك مدنيين بين الضحايا وأن مطلق النار لا يزال طليقا في الموقع. فيما لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية بيانا بمزيد من التفاصيل على الفور.

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