شكرا لقرائتكم نيويورك تايمز: إيران استغلت فوضى العراق لبناء ترسانة صاروخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن استغلال إيران الفوضى المستمرة في العراق لبناء ترسانة خفية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، وذلك كجزء من جهد متزايد لمحاولة تخويف الشرق الأوسط وتأكيد قوتها، وفقًا لمسؤولين في الاستخبارات والجيش الأميركي.

وتأتي هذا التعزيزات في الوقت الذي أعادت فيه الولايات المتحدة بناء وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الناشئة للمصالح الأمريكية، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط والمنشآت النفطية التي ألقى مسؤولو الاستخبارات باللوم فيها على إيران.

ومنذ مايو أرسلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حوالي 14000 جندي إضافي إلى المنطقة، بشكل أساسي كما قامت بإرسال سفن البحرية وأنظمة الدفاع الصاروخي.

لكن المعلومات الاستخباراتية الجديدة حول تخزين إيران للصواريخ في العراق هي آخر علامة على أن إيران تستعد لتنفيذ هجمات من خارج أراضيها ونفي المسؤولية عنها.

تهديد لحلفاء واشنطن

وقال مسؤولو المخابرات إن الصواريخ تشكل تهديدا للحلفاء والشركاء الأميركيين في المنطقة، وقد تعرض القوات الأميركية للخطر.

وتعرضت كل من إيران والعراق في الأسابيع الأخيرة لاحتجاجات ضخمة وعنيفة حيث يحتج الناس في العراق على تزايد النفوذ الإيراني.

وقال النائب إليسا سلوتكين، وهو ديمقراطي عن ميشيغان وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في مقابلة: "لا يريد العراقيون أن يقودهم الإيرانيون.. لكن، لسوء الحظ، بسبب الفوضى والارتباك في الحكومة المركزية العراقية، فإن إيران هي الأكثر استعدادًا للاستفادة من الاضطرابات الشعبية".

وقال مسؤولون عسكريون وفي أجهزة المخابرات إن طهران تخوض حربًا ظلية وتضرب دولًا في الشرق الأوسط ولكنها تخفي أصل هذه الهجمات لتقليل فرصة إثارة رد فعل أو تصعيد القتال كما حدث في هجمات أرامكو.

ويضيف التقرير أَن ترسانة من الصواريخ خارج حدودها تعطي مزايا للحكومة الإيرانية في أي مواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. وإذا قصفت الولايات المتحدة أو إسرائيل إيران ، فقد يستخدم جيشها الصواريخ المخبأة في العراق للرد على إسرائيل أو دول الخليج. مجرد وجود هذه الأسلحة يمكن أن يساعدها أيضا في ردع الهجمات.

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يصل مداها إلى أكثر من 600 ميل

ولم يكشف مسؤولو الاستخبارات النموذج الدقيق للصواريخ الباليستية التي نشرتها إيران داخل العراق. لكن الصواريخ قصيرة المدى يصل مداها إلى ما يزيد قليلاً عن 600 ميل، مما يعني أنه إذا أطلق صاروخا من أطراف بغداد يمكن أن يضرب القدس.

وسابقا حذّر مسؤولو الاستخبارات الأميركية من صواريخ إيرانية جديدة في العراق العام الماضي، وشنت إسرائيل غارات جوية تهدف إلى تدمير الأسلحة الإيرانية المخفية. لكن منذ ذلك الحين، قال المسؤولون الأمريكيون إن التهديد يتزايد ، حيث يتم نقل صواريخ باليستية جديدة سراً.

وقال المسؤولون إن إيران تستخدم الميليشيات العراقية لتحريك وإخفاء الصواريخ. وقال مسؤولون إن الميليشيات التي تدعمها إيران سيطرت فعليا على عدد من الطرق والجسور والبنية التحتية للنقل في العراق، مما يسهل من قدرة طهران على التسلل إلى داخل البلاد.

من احتجاجات العراق

عدون إيراني وشيك

وقالت سلوتكين، الخبيرة في الميليشيات الشيعية التي زارت بغداد مؤخراً للقاء العراقيين، إن الناس لا يولون اهتماماً كافياً لحقيقة أن الصواريخ الباليستية قد وضعت في العام الماضي في العراق من قبل إيران مع القدرة على توقع العنف في المنطقة".

وصرح جون سي رود ، وكيل وزارة الدفاع، للصحفيين يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة قلقة بشأن عدوان إيراني وشيك في المستقبل القريب، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول مخاوف المسؤولين. وذكرت شبكة سي إن إن يوم الثلاثاء عن تحذير مسؤولي المخابرات الأمريكية من تهديدات جدية من إيران ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ الهجمات على ناقلات النفط هذا الربيع، بما في ذلك قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة ، فضلا عن ضربة صاروخية كبيرة على حقول النفط السعودية في سبتمبر. وألقت إدارة ترامب وحلفاؤها الأوروبيون باللوم على إيران التي نفت مسؤوليتها عن الهجمات.

احتجاجات العراق

واختار الرئيس ترمب عدم توجيه ضربة عسكرية رداً على تلك الهجمات ، لكنه سمح لقيادة الولايات المتحدة السيبرانية بضرب أهداف في إيران ، رغم أن مسؤولي الجيش والمخابرات قالوا إن مثل هذه الهجمات الإلكترونية من غير المرجح أن تردع طهران.

استراتيجية الحرب الهجين

ويقول التقرير إن نشر الصواريخ في العراق وكذلك في إيران من شأنه أن يسمح للحكومة الإيرانية بإثارة شكوك أولية حول مصدر الهجوم. إن إخفاء المسؤولية ، ولو لفترة قصيرة فقط ، هو جزء أساسي من إستراتيجية الحرب الهجينة الإيرانية ، حيث تحاول إبقاء خصومها تحت السيطرة والضغط عليهم دون إثارة أزمة أكبر أو حتى حرب.

وقال الجنرال كينيث إف ماكنزي جونيور ، قائد القيادة المركزية للجيش ، إنه لا يعتقد أن التعزيز الدفاعي الأميركي قد ردع طهران. وقال الشهر الماضي إنه يتوقع أن تحاول إيران شن هجمات إضافية في المنطقة. وأضاف الجنرال ماكنزي في مقابلة لاحقة ، "إنه المسار والاتجاه الذي يتبعونه".