شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة الاقتصادية التركية تتفاقم.. الثوم للأغنياء فقط في أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أنه الثوم انضم إلى القائمة الطويلة للمواد الغذائية التي ضربتها زيادة كبيرة بالأسعار في تركيا خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه مع الارتفاع الكبير في سعر الثوم الذي بلغ 9 أضعاف السعر السابق، لجأ تخلى المواطنون عن شراء الثوم بالكيلو وباتوا يشترونه بالواحدة، في محاولة لعدم تحميل أنفسهم نفقات عالية.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن أحد باعة الخضروات في مدينة سيواس، شرق تركيا، علق على أزمة الثوم، قائلًا: وصلت أسعار الثوم إلى أرقام فلكية، هذا العام، نتيجة تراجع الإنتاج، السعر في مدينتنا يتراوح بين 35-45 ليرة، بالتأكيد هذا السعر يختلف حسب مكان الإنتاج، وأغلب الثوم المباع في مدينة سيواس يأتي من مدن توكات، وتشوروم، وكاستامونو، والمناطق المحيطة بها، أما العام الماضي، فقد كانت الأسعار أقل بكثير في حدود 4 ليرات ويباع في سوق التجزئة مقابل 5 ليرات.

Advertisements

وتابعت الصحيفة التركية المعارضة: ارتفعت أسعار 296 سلعة في تركيا خلال شهر نوفمبر الماضي، وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ليقفز التضخم إلى إلى 10.56 %، بعدما سجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر الماضي لم يصله منذ 2016.