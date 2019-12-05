شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني يحذر من إنشاء حي استيطاني بالخليل والان نبدء بالتفاصيل

حذر مسؤول فلسطيني، أمس الأربعاء، من أن إنشاء إسرائيل حيًا استيطانيًا جديدًا في قلب الخليل بالضفة الغربية «ينذر بالانفجار».

وقال وزير الشئون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ على «تويتر»: إن «تنفيذ قرار وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) نفتالي بينت، بإنشاء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل يُنذر بالانفجار والانتقال إلى مواجهةٍ من نوع آخر».

وأضاف الشيخ: إن خطوة إسرائيل المذكورة تتطلب «ردًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا على هذا التغوّل الاستعماري الذي يأتي أيضًا في ظل التوجّه لضم الأغوار» التي تشكّل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

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وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرّح، مساء الإثنين، بأن استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية «سيدمّر كل فرص الوصول إلى سلام حقيقي قائم».

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن «بينيت» أمر الأحد الماضي، بالبدء بالتخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في سوق «الحسبة» المركزية بالبلدة القديمة من الخليل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها لم تعُد تعتبر المستوطنات غير قانونية، في مخالفة للقانون الدولي، الذي يعتبر أن المستوطنات التي أُقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، فيما تعتبر الأسرة الدولية الاستيطان عقبة في طريق السلام.