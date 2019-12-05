صحيفة: واشنطن ستعزز وجودها العسكري بالشرق الأوسط لمواجهة إيران

تعتزم الإدارة الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، ومضاعفة التعزيزات التي تم الإعلان عنها في مايو/أيار الماضي لمواجهة التهديد الإيراني.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تُسمّها، أن الرئيس دونالد ترامب قد يُعلن عن تعزيز الوجود العسكري في وقت لاحق هذا الشهر.

ونشر البنتاجون بدءا من فصل الربيع 14 ألف جندي، أضيفوا إلى 70 ألف عسكري متمركزين أصلا "لضمان الأمن في المنطقة".

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الجنود الـ14 ألفا يمكن أن يُرسل البنتاجون أيضا إلى المنطقة نحو 12 سفينة حربية إضافية.



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ووفقا للصحيفة، فإن الهدف من إرسال هذه التعزيزات يتمثل في ردع إيران عن شن هجوم على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

في تشرين الأول/أكتوبر، انتقد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر "الموقف الخبيث" لإيران، وكذلك "حملتها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتعطيل الاقتصاد العالمي".

وأحبطت قوات البحرية الأمريكية، الأربعاء، محاولة لتهريب أجزاء صواريخ إيرانية متطورة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية باليمن.



وأكد مسؤولون أمريكيون أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مثل هذه المكونات المتطورة للصواريخ في طريقها إلى اليمن".

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، حسب وكالة رويترز، إن مدمرة الصواريخ الموجهة فورست شيرمان احتجزت قاربا صغيرا الأسبوع الماضي، قبل أن تقوم بتفتيشه وتعثر على أجزاء الصواريخ.

وكانت السفينة "يو إس إس فورست شيرمان" تقوم بعمليات بحرية روتينية عندما رصد البحارة قاربا لا يرفع علم دولة، ما أثار شكوك أفراد البحرية وخفر السواحل، ودفعهم للصعود إلى القارب للقيام بعملية تفتيش وعثروا على الأسلحة.