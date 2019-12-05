شكرا لقرائتكم خبر عن في مقطع مسجل.. قادة يسخرون من ترمب بقمة الناتو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (واتفورد)

ظهر قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وهولندا في تصوير فيديو تم تسجيله دون علمهم خلال حفل استقبال في قصر بكنغهام في العاصمة البريطانية وهم يسخرون من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب طول مؤتمره الصحافي الذي سبق قمة حلف شمال الأطلسي أمس (الاربعاء).

وسجلت كاميرات قصر باكنغهام الفيديو مساء الثلاثاء قبل القمة التي جرت في واتفورد على مشارف لندن، ورصدته شبكة «سي بي سي» الكندية وبثته مع النص المكتوب لحديث القادة.

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ويُسمع في الفيديو صوت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يسأل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «ألهذا السبب تأخرت؟»، في حين يتدخل رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو ليقول: «لقد تأخر لأن المؤتمر الصحافي استغرق 40 دقيقة على الأقل».

وظهر ماكرون في الفيديو وكأنه يروي فكاهة عن اللقاء بينما كانت الأميرة البريطانية آن ورئيس الوزراء الهولندي يستمعان، إلا أن ماكرون كان يدير ظهره للكاميرا ولم يمكن من الممكن سماع ما قاله، وقال ترودو «نعم نعم لقد أعلن... كان يجب أن تشاهدوا المفاجأة التي ظهرت على وجه فريقه».

وفي سياق متصل، أعلن ترمب أمس إلغاء مؤتمره الصحافي الذي كان مقررا في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في واتفورد قرب لندن التي تحيي الذكرى السبعين لتأسيس هذه المنظمة، قائلاً أثناء غداء عمل جمع الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المادية تجاه الحلف، «سألغي المؤتمر الصحافي».