نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية "أن تكون الحركة تلقت طرحا لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل أو مناقشتها مع أي وسطاء أو في الأروقة الداخلية لـ "حماس"، مؤكداً أن "اللقاءات التي تجرى حاليا في القاهرة بين "حماس" والجانب المصري، تناقش التحديات التي تقف أمام القضية الفلسطينية وتغول إسرائيل على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مناقشة قضايا تخص الشأن الفلسطيني كمسألة الانتخابات".
وأشار الحية إلى أنه "لا يمكن لعاقل أن يذهب إلى هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل"، لافتاً إلى "إننا لا نستوعب هذا العرض طالما أن الاحتلال لم يلتزم بتفاهمات وقف إطلاق النار ورفع الحصار"، موضحاً أن "زيارة الوفد الحمساوي برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، لمصر، تمت بناء على دعوة وجهت له بالتزامن مع دعوة وجهت للأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بـ"حماس" نفى وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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