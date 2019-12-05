مسؤول بـ"حماس" نفى وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، ​خليل الحية​ "أن تكون الحركة تلقت طرحا لهدنة طويلة الأمد مع ​إسرائيل​ أو مناقشتها مع أي وسطاء أو في الأروقة الداخلية لـ "حماس"، مؤكداً أن "اللقاءات التي تجرى حاليا في ​القاهرة​ بين "حماس" والجانب المصري، تناقش التحديات التي تقف أمام ​القضية الفلسطينية​ وتغول إسرائيل على ​الشعب الفلسطيني​، إضافة إلى مناقشة قضايا تخص الشأن الفلسطيني كمسألة ​الانتخابات​".

وأشار الحية إلى أنه "لا يمكن لعاقل أن يذهب إلى هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل"، لافتاً إلى "إننا لا نستوعب هذا العرض طالما أن الاحتلال لم يلتزم بتفاهمات وقف ​إطلاق النار​ ورفع الحصار"، موضحاً أن "زيارة الوفد الحمساوي برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، ​إسماعيل هنية​، لمصر، تمت بناء على دعوة وجهت له بالتزامن مع دعوة وجهت للأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، ​زياد النخالة​".