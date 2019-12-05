مركز المصالحة الروسي: المسلحون قتلوا 10 مدنيين بينهم 8 أطفال في تل رفعت

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​ ​اللواء​ يوري بورينكوف أن "المسلحين أطلقوا النار على ناد رياضي في مدينة تل رفعت ب​ريف حلب​، ما أسفر عن مقتل 10 ​مدنيين​ بينهم 8 أطفال، وإصابة 13 شخصا بجروح"، موضحاً أن "المسلحين قصفوا النادي الرياضي بمدافع الهاون من عيار 120 ملم من جهة قرية جبرين".

وأشار إلى أن "من بين الجرحى 7 أطفال، اثنان منهم في حالة حرجة"، لافتاً إلى أن "عناصر منظمة "​هيئة تحرير الشام​" الإرهابية أطلقوا صاروخا على مبنى سكني في قرية الوضيحي جنوبي حلب، ما أسفر عن تدمير المبنى ومقتل طفل عمره 6 سنوات وإصابة والدته وأخويه".

بالإضافة إلى ذلك، لفت المركز الروسي إلى أن "​الشرطة العسكرية​ الروسية تواصل تسيير دورياتها بشمال سوريا، وقامت بدورتين في ​محافظة حلب​ وأخرى في محافظة الرقة".