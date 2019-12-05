مركز المصالحة الروسي: المسلحون قتلوا 10 مدنيين بينهم 8 أطفال في تل رفعت

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري بورينكوف أن "المسلحين أطلقوا النار على ناد رياضي في مدينة تل رفعت بريف حلب، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين بينهم 8 أطفال، وإصابة 13 شخصا بجروح"، موضحاً أن "المسلحين قصفوا النادي الرياضي بمدافع الهاون من عيار 120 ملم من جهة قرية جبرين".
وأشار إلى أن "من بين الجرحى 7 أطفال، اثنان منهم في حالة حرجة"، لافتاً إلى أن "عناصر منظمة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية أطلقوا صاروخا على مبنى سكني في قرية الوضيحي جنوبي حلب، ما أسفر عن تدمير المبنى ومقتل طفل عمره 6 سنوات وإصابة والدته وأخويه".
بالإضافة إلى ذلك، لفت المركز الروسي إلى أن "الشرطة العسكرية الروسية تواصل تسيير دورياتها بشمال سوريا، وقامت بدورتين في محافظة حلب وأخرى في محافظة الرقة".
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